Caos nel rione Riva: Lega Biella invoca il Daspo urbano.

Riceviamo e pubblichiamo:

«Sabato sera si è verificato l’ennesimo episodio di degrado sociale nel rione Riva compiuto da soggetti che, come dice giustamente il presidente di Riva Manifestazioni Paolo Robazza, con il quartiere non hanno nulla a che vedere.

Sono sempre i soliti noti che da mesi creano problemi – dichiarano gli esponenti della LEGA biellese -, adesso la misura è colma, non è possibile che pochi facinorosi tengano in scacco un intero quartiere. Quello che è successo sabato sera è gravissimo in quanto i fatti si sono svolti in mezzo a bambini e famiglie, durante una classica festa del quartiere Riva. Non è tollerabile che questi soggetti possano agire impuniti ulteriormente. Gli strumenti normativi sono presenti: la Lega Biella chiede a gran voce che, ad esempio, venga applicato il Daspo urbano per questi ragazzi, come prevedono le normative più stringenti volute da Salvini quando ricopriva l’incarico di Ministro degli Interni.

Questi soggetti, dopo che sono stati allontanati perché occupavano abusivamente un immobile, comunale continuano comunque a frequentare tranquillamente la Città provocando negli ultimi mesi costanti situazioni criminose di forte impatto sociale in quanto avvenute sempre in zone fortemente vissute dalla cittadinanza.

“Biella non può essere ostaggio di questi atti violenti e la politica deve fare la sua parte – dichiara Roberto Simonetti segretario provinciale della LEGA - affinché le istituzioni preposte prendano provvedimenti esemplari e definitivi. Proprio per questi motivi ho interessato il Ministero degli Interni nella persona del Sottosegretario On. Nicola Molteni, sulla situazione cittadina: dai recenti fatti del rione Riva alla annosa questione delle occupazioni abusive degli ex Rivetti.”

“Sono stato chiamato da molti cittadini intorno alle ore 19.45 di sabato sera e immediatamente mi sono recato sul posto – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola – c’erano persone note che incuranti di bambini e famiglie, continuavano ad inveirsi fra di loro, fino al celere arrivo delle forze dell’ordine. È una situazione intollerabile. Decine di persone in piazza mi hanno avvicinato e hanno chiesto a gran voce provvedimenti e la risoluzione del problema che da settimane torna a ripetersi nel rione.”»