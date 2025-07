Notte di risse nel Biellese: raffica di interventi per le Forze dell'Ordine - Foto di repertorio.

La serata di ieri, sabato 5 luglio si è trasformata in un vero e proprio bollettino di interventi per le Forze dell'Ordine, chiamate a sedare diverse liti scoppiate in punti differenti della provincia.

Spray urticante e schiaffi a Gaglianico

L’allarme scatta intorno all’1.00 di notte, quando un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza raggiungono il centro sportivo di Gaglianico. Qui una partita di calcio a 5 si era appena conclusa con un fallo di gioco. Dalle prime testimonianze è emerso che, subito dopo il contatto in campo, un giovane sui vent’anni ha fatto irruzione sul terreno di gioco spruzzando una sostanza irritante verso due calciatori.

L’aria è diventata in breve irrespirabile e i due atleti colpiti sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. La tensione generale è culminata con uno schiaffo e la persona colpita è stata trasportata al Pronto Soccorso, manifestando l’intenzione di sporgere denuncia. Solo l’intervento congiunto di sanitari e Forze dell'Ordine, compresi i Carabinieri, avrebbero riportato la calma.

Lite a Candelo: probabile la presenza di arma contundente

Un’altra chiamata d’emergenza arriva da piazza Castello a Candelo. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione animata tra più persone sarebbe degenerata rapidamente quando uno dei presenti ha estratto un oggetto ritenuto atto ad offendere; per alcuni testimoni potrebbe trattarsi di un coltello.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato: gli agenti hanno individuato il giovane sospettato, accompagnandolo in caserma per accertamenti. Alla base dello scontro ci sarebbe una serie di apprezzamenti rivolti a una ragazza, sfociati in una lite verbale. Gli inquirenti stanno ora verificando la reale presenza dell’arma e le eventuali responsabilità penali dei coinvolti.