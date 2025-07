A Quaregna Cerreto aperte le iscrizioni al post scuola dell'asilo

Il Comune di Quaregna Cerreto informa che dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2025, presso gli uffici comunali, sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2025/2026 del servizio di post scuola per la Scuola dell’Infanzia di Via Amedeo Avogadro, per il servizio di post scuola per la Scuola dell’Infanzia di Via Roma.

Ogni servizio sarà riservato ad un numero massimo di 10 bambini per ogni plesso scolastico e i posti saranno assegnati prioritariamente in base alla residenza degli utenti e in subordine all’ordine di presentazione delle domande.

Tale servizio sarà però attivato al raggiungimento del numero di iscrizioni pari a 10. Si rammenta che il costo di tale servizio sarà ad esclusivo carico dei richiedenti, salvo diverse disposizioni da parte dell’Istituto Comprensivo di Valdengo.