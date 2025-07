Vice Questore Dott. Umberto D’Auria promosso a Primo Dirigente

Il Vice Questore Dott. Umberto D’Auria è stato promosso, in occasione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Originario della provincia di Salerno, classe 1971, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1995 presso l’Università degli studi di Salerno. Nella sua carriera il Dott. D’Auria ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quelli di Dirigente di Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e del Centro di Cooperazione Italo Francese di Ventimiglia in seno alla Polizia di Frontiera. Successivamente ha poi assunto la dirigenza dei Commissariati di Comasina, Legnano e Lorenteggio. Il 3 aprile del 2024 il Dott. D’Auria giunge nella nostra provincia come reggente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione.

Il Questore della Provincia di Biella, Dott.ssa Delia Bucarelli, a nome dei colleghi tutti, esprime al neo promosso vive congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.