Bici elettriche abbandonate: l'appello del consigliere

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

vorrei riportare tutto il mio disappunto e la mia amarezza nel vedere ogni giorno delle bici del progetto Bike Sharing elettrico abbandonate o gettate in mezzo ai prati.

Da ciclista, mi piange il cuore vedere mezzi simili, da migliaia di euro di valore, utilizzati in quel modo. Ancora più inammissibile, per il mio senso civico e amministrativo (sono consigliere comunale a Villanova Biellese), è sapere che tale sfregio incide sulla spesa pubblica, mentre tante persone usano le loro bici acquistate con sacrifici e poi vedono alcuni incivili trattare in quel modo un servizio messo gratuitamente a disposizione della comunità.

Chi compie questi gesti forse non pensa che ci sono delle persone che desiderano avere la possibilità di utilizzare quelle bici come mezzo per andare a lavorare: è una forma inaccettabile di maleducazione e strafottenza.

Se la situazione dovesse continuare, credo che sarà necessario da parte di Ener.bit, che ha avviato il progetto, pensare a dei seri provvedimenti, come la limitazione di utilizzo delle bici da parte di alcuni soggetti scoperti a utilizzarle male, fino ad arrivare anche alla conclusione dello stesso progetto. Per evitare uno spreco di soldi pubblici e allo stesso tempo per far rendere conto a queste persone maleducate che bella opportunità avevano e cosa, per colpa solo loro, si sono persi e hanno fatto perdere".