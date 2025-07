Reagire, difendersi, fuggire: il vero Krav Maga arriva a Pettinengo FOTO e VIDEO

Si è svolta domenica 29 giugno a Pettinengo una giornata intera dedicata al Krav Maga. L’iniziativa, sotto bandiera CSEN è stata organizzata e presieduta dal Team KMUDS (Krav Maga Ultimate Defense System), il cui Head Instructor Giuseppe Platania, è recentemente rientrato da Tel Aviv dove ha svolto un importante aggiornamento per Istruttori presso il Wingate, Istituto regolatore della corretta diffusione e pratica delle discipline originali israeliane.

Dalle 9 del mattino fino alle 17:30 di sera i partecipanti, uomini e donne dai 18 ai 55 anni, hanno potuto apprendere in sicurezza con impegno e serietà alcuni elementi base del vero Krav Maga, il “sistema di difesa personale” per eccellenza, che ha come obiettivo offrire ai praticanti validi “strumenti” necessari a sopravvivere in caso di aggressione violenta.

È stata una giornata molto intensa, divertente e ricca di soddisfazioni che, sotto la guida degli Istruttori Giuseppe Platania, Marco Toniolo, Sonia Rampa e Alexandra Valciu, ha permesso ai partecipanti di vedere gradualmente aumentare la propria capacità di reagire meglio agli stimoli proposti, tanto da rimanere in molti casi stupiti della propria velocità di apprendimento, contribuendo così ad aumentare la fiducia nel proprio corpo e l’attenzione ad individuare la migliore possibilità di fuga in sicurezza e, quando inevitabile, il modo più rapido ed efficace, in base alle proprie caratteristiche fisiche, di affrontare un combattimento corpo a corpo.

Tutti hanno diritto di sentirsi più sicuri, soprattutto in un mondo in cui la violenza sembra aumentare, specialmente nei grandi centri urbani. Il Krav Maga è la risposta migliore e più immediata, soprattutto per coloro che non hanno esperienze di combattimento o arti marziali alle loro spalle, infatti non occorre essere muscolosi o avere particolari doti atletiche, tale sistema difensivo è rivolto ad ottimizzare la risposta istintiva, rendendola rapidamente più organizzata e funzionale. Per chi se lo chiedesse o avesse un’idea distorta del Krav Maga, non è solo “combattimento e fuga”, ma un vero proprio sistema che prende in considerazione tutto lo svolgimento di una situazione:

· Attenzione all’ambiente nel riconoscere eventuali pericoli o criticità

· Fuga anticipata e sicura, qualora si riconoscessero rischi evitabili

· Tentativi di de-escalation e tecniche di negoziazione per abbassare la tensione in soggetti aggressivi, concessione se possibile (soldi ed oggetti) per evitare ogni scontro

· Prevent, in cui si smette di essere accondiscendenti e se la fuga non è possibile o sicura (per noi o per i nostri cari), ci si prepara allo scontro, valutando la distanza, il timing ed eventuali ostacoli ambientali che possono giocare a favore.

· Tecniche difensive rapide e rivolte a fermare l’aggressore nel minor tempo possibile e recando il minor danno possibile (nel pieno rispetto dell’art. 52 del codice penale)

· Verifica della via di fuga libera

· Fuga fino a raggiungere un luogo sicuro

Nulla viene trascurato nel Vero Krav Maga!

Per l’iniziativa svolta con successo presso la palestra delle scuole di Pettinengo si ringraziano: il Comune di Pettinengo ed il Sindaco per la disponibilità, tutti i partecipanti, Il Team di Istruttori attenti e preparati e Rossella Ciriello che si è dedicata alle riprese video ed alle foto.

Per chi fosse interessata e interessato a partecipare alle future iniziative del Team KMUDS o desiderasse ulteriori informazioni: