"Sogno di una notte al Chiostro": a Biella 7 eventi tra musica, teatro e cultura nel cuore della città FOTO

Il Chiostro di San Sebastiano a Biella ritorna ad essere il cuore pulsante del centro cittadino attraverso il teatro, la musica e la narrazione con “Sogno di una notte al Chiostro”, una rassegna culturale di 7 appuntamenti nel mese di luglio “en plein air”. Il primo in calendario è lo spettacolo teatrale GOLEM, CREATURA CREANTE di e con Diana Höbel a ingresso gratuito il 15, e l'ultimo il 31, altro spettacolo teatrale, LA GUERRA DEI GIOVANI con Davide Ingannamorte produzione di Associazione Storie di Piazza, anche questo a ingresso gratuito ingresso gratuito. Tra i grandi protagonisti di queste serate ci sono però anche la Fondazione Accademia Perosi con tre spettacoli come sono stati chiamati dal direttore Stefano Giacomelli e Il Contato del Canavese in collaborazione con Associazione Fuoriluogo.

La presentazione della rassegna si è tenuta nella mattina di oggi mercoledì 2 luglio proprio nella magnifica location del Museo. A fare gli onori di casa è stata il vice sindaco assessore alla Cultura Sara Gentile: "Il titolo che ho scelto per questa rassegna è un chiaro omaggio all’opera di Shakespeare, ma è anche una dichiarazione d’intenti: evocare l’incanto e le suggestioni che solo una notte d’estate può generare. Nel tempo il Chiostro è passato dall'essere un convento, a durante la dominazione napoleonica una caserma. Si è sempre prestato nel tempo a diverse funzionalità. Poi sicuramente quella inaugurata nel 2001 con l'apertura del Museo del Territorio, funzione assolutamente dedita alla promozione della cultura. Ora, l'idea che sta dietro a questa rassegna è quella di riconfermare la forte vocazione del Chiostro di San Sebastiano legata alla presentazione di eventi culturali, e il mio primo pensiero è andato alla fondazione Accademia Perosi".

Proprio il terzo appuntamento del 18, dopo quello del giorno prima alle ore 21.30 dello spettacolo teatrale ALIMENTIRE di e con Arianna Porcelli Safonov a cura di Il Contato del Canavese in collaborazione con Associazione Fuoriluogo, e a cura della Fondazione Aaccademia Perosi: il 18 luglio alle ore 21.30 è in calendario un concerto di QUARTETTO D'ARCHI A LUME DI CANDELA con musiche di Haydn, Bach, Massenet, Monti e Brahms. Il 20 luglio, ore 21.30 ci sarà una lezione spettacolo AGGIUSTARE L'UNIVERSO Corso base per principianti volenterosi di e con Raffaella Romagnolo con la partecipazione di Veronica Rocca a ingresso gratuito. Gli altri appuntamenti: il 24 luglio, ore 21.30 spettacolo multidisciplinare RENOIR C'EST MOl musiche, immagini e narrazioni dalla New York degli anni '80 a cura di Fondazione Accademia Perosi info e prevendite: www.accademiaperosi.org; il 30 luglio alle ore 21.30 concerto PIANORECITAL AL CHIARO DI LUNA musiche di Chopin, Debussy, Beethoven e Satie a cura di Fondazione Accademia Perosi info e prevendite: www.accademiaperosi.org e il 31 luglio, alle ore 21.30 lo spettacolo teatrale LA GUERRA DEI GIOVANI.

Il direttore della Fondazione Accademia Perosi Stefano Giacomelli non nasconde la sua emozione: "Noi siamo nati qui, tra queste mura. E' un ritorno alle origini per noi. All'epoca lo condividevamo con il Bona serale e con il magazzino comunale. Quindi sono felice, secondo me farlo di nuovo rivivere con la musica o comunque fare attività di spettacolo dal vivo al Chiostro, forse un po' per nostalgia, però secondo me è bellissimo. Parlo di 30, 40 anni fa, si organizzavano già i film all'interno del chiostro, i concerti, gli spettacoli di teatro".

Presente alla presentazione della rassegna anche Maurizio Pellegrini, regista e produttore, in rappresentanza di Storie di Piazza, che ha parlato dell'ultimo evento, a conclusione della rassegna, il 31 luglio, dove Davide Ingannamorte porta in scena “La guerra dei giovani”, un monologo toccante e visivamente suggestivo, prodotto da Storie di Piazza. Attraverso la narrazione, il teatro di figura e il linguaggio poetico, lo spettacolo restituisce voce e memoria ai giovani Alpini, attraversando guerre e generazioni, tra trincee, viaggi e paesi in festa.