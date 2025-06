Viverone, l'avviso del Comune ai bagnanti

“Facendo seguito al precedente avviso si comunica che a seguito del controllo del 23/06/2025, effettuato da ArpaRPA Piemonte per la sorveglianza settimanale della fioritura cianobatterica in atto nel Lago di Viverone sono stati rilevati valori della concentrazione di cianobatteri potenzialmente tossici inferiori al valore soglia di allerta. Può quindi ritenersi conclusa la fioritura cianobatterica riscontrata in precedenza”. Lo scrive, in una nota stampa, il comune di Viverone sul proprio sito istituzionale.