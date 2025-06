Biella, scontro auto-moto con una persona ferita

Incidente stradale a Biella con una persona ferita. È successo intorno alle 15 di oggi, 29 giugno: stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe verificato un sinistro tra un'auto e una moto condotta da un uomo di circa 50 anni.

Proprio quest'ultimo sarebbe stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati della raccolta dei rilievi così da stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.