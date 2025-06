BiellaDanza 2025 porta la coreografia “IN C” di Sasha Waltz a Biella FOTO e VIDEO

Ci siamo, BiellaDanza presenta la sua edizione 2025 e lo fa come sempre attraverso l'arte, la musica, le emozioni. Domani 28 giugno e domenica 29 giungo a Biella, BiellaDanza porta sul territorio percorsi ed eventi artistici di altissimo livello che promuovono l’arte della danza in tutte le sue forme aprendosi ad un pubblico sempre più ampio.

Come ogni anno non mancano le novità: BiellaDanza ha portato a Biella la coreografia IN C della coreografa Sasha Waltz balletto pluripremiato ed eseguito in tutto il mondo dalle più importanti compagnie, coreografia che è stata ricostruita per i danzatori biellesi da Michal Mualem tutor e danzatrice della compagnia Sasha Waltz and Guest.

Michal oggi venerdì 27 giugno è a Biella per le prove e verrà presentata domani, sabato 28 giugno per l’inaugurazione di BiellaDanza in urbana dai giovani danzatori di Art’è Danza che partendo alle 17.30 da Piazza Vittorio Veneto si fermeranno in alcuni punti del centro storico dando un assaggio della coreografia per condurre il pubblico fino alla nuova piazzetta pedonale alla partenza della funicolare dove alle 19 i danzatori di Pratiche di Slancio interpreteranno la versione integrale della coreografia.

Da domenica 29 giugno presso Opificiodellarte prenderà invece il via lo stage BiellaDanza con lezioni non stop (dalle 9 alle 20) di livello intermedio ed avanzato di danza classica, modern e contemporanea e riequilibrio posturale, nel quale si conferma la presenza di alcuni “big” della danza. Per i più piccoli (7/11 anni) la settimana è strutturata seguendo il format del campus estivo.