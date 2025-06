BiellaDanza accoglie l’arte coreografica di Sasha Waltz: grande attesa per il talento internazionale

Con grande entusiasmo, BiellaDanza si prepara ad accogliere una coreografia di grande valore artistico protagonista delle scene internazionali IN C della coreografa berlinese Sasha Waltz. A portarla a Biella sarà Claudia Squintone, direttrice artistica di BiellaDanza Art’e’ Danza, insieme alla danzatrice Michal Mualem che danzando la versione originale creata e presentata nel 2021 al RadialSystem di Berlino l’ha ricostruita con i giovani danzatori biellesi di Art’e’ Danza e Pratiche di Slancio. protagoniste internazionali della danza contemporanea: Michal Mualem sarà tra i nomi di spicco di Biella Danza 2025 portando con sé un bagaglio artistico di straordinaria ricchezza.

Nata in Israele nel 1974, Michal ha costruito una carriera brillante come danzatrice, coreografa e insegnante. Dopo gli inizi nella ginnastica e la formazione in danza classica e contemporanea, ha collaborato con nomi di spicco della scena israeliana per poi entrare, nel 2001, nella celebre compagnia Sasha Waltz & Guests a Berlino, dove ha preso parte a creazioni iconiche come Körper, Dido & Aeneas, Romeo & Juliette IN C e molte altre.

A Biella, Michal ha portato la sua esperienza attraverso laboratori rivolti a giovani danzatori di Pratiche di Slancio ed ai giovanissimi di Art’e’ Danza per la rimessa in scena della coreografia IN C La sua presenza è stata di grande valore artistico e formativo grazie al suo metodo rigoroso e al lavoro creativo condiviso con tutti i danzatori.

Biella Danza 2025 si arricchisce così di una voce coreografica capace di attraversare paesi, linguaggi e generazioni. Un’occasione imperdibile per il pubblico del territorio di incontrare una delle creazioni più raffinate della danza europea contemporanea.

La coreografia IN C di Sasha Waltz è ispirata al brano di Terry Riley, composto da 53 temi musicali, che devono essere suonati in ordine, ma possono essere ripetuti per un numero di volte non specificato sullo spartito. Ne deriva un balletto che prende una forma davvero unica, anch’esso costituito da 53 frasi coreografiche che i danzatori hanno la libertà e la responsabilità di sperimentare. Tutti i danzatori iniziano dalla frase 1 e terminano con la frase 53, ma possono ripetere la frase tutte le volte che desiderano, purché non si discostino di molto l'una dall'altra.

“Di conseguenza, ogni spettacolo è diverso e ogni ballerino è anche un coreografo allo stesso tempo".

Per questa coreografia Sasha Waltz ha ricevuto numerosi premi . È stata nominata per un Bessie Award , ha recentemente ricevuto l'Helmut Schmidt Zukunftspreis e le è stato conferito il Deutscher Tanzpreis, il premio di danza più prestigioso in Germania.

La produzione originale »In C« è stata prodotta da Sasha Waltz & Guests.

La prima è stata il 6 marzo 2021. Prodotto al Radialsystem .

Sasha Waltz & Guests è

Finanziato dal Dipartimento del Senato per la Cultura e la Coesione Sociale di Berlino.

Concetto luci, coreografia: Sasha Waltz

Musica: Terry Riley

Costumi: Jasmin Lepore

Progetto luci: Olaf Danilsen

Concetto, drammaturgia: Jochen Sandig

La produzione originale »In C« è stata creata ed eseguita da Davide Di Pretoro, Edivaldo Ernesto, Melissa Figueiredo, Hwanhee Hwang, Annapaola Leso, Michal Mualem, Zaratiana Randrianantenaina, Aladino Rivera Blanca, Orlando Rodriguez, Joel Suárez Gómez.

La coreografia IN C sarà presentata sabato 28 giugno nell’evento in urbana di BiellaDanza.

Ore 17.30 Piazza Vittorio Veneto

Ore 18.00 Via Gustavo di Valdengo

Ore 18.30 Piazza Duomo

La versione integrale sarà presentata dai danzatori Pratiche di Slancio alle ore 19.00 in via De Agostini di fronte alla Funicolare e replicata domenica 6 luglio alle ore 18.00 al parco “ Ortone” a Rosazza .