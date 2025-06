Incidente in moto: tragiche le sorti per Giorgio Cillo, era di Viverone

Uno scontro con un'auto, all’incrocio di Piverone regolato dal semaforo, è costato la vita a Giorgio Cillo, originario di Viverone. L’uomo viaggiava in moto provenendo da Ivrea quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato urtato da un’auto che stava svoltando in direzione Azeglio. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e i sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Fin dal suo arrivo al Cto di Torino, dove era stato trasportato in elicottero, le condizioni erano apparse gravissime. L'uomo stava tornando a casa a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, il motociclo si è scontrato con un'auto con a bordo un gruppo di giovani. Sulla dinamica del sinistro ora indagano i Carabinieri.

In lutto la comunità di Viverone, informata dal sindaco Massimo Pastoris: "Un dolore intenso per tutti noi. Giorgio era un attivo volontario del gruppo pesca e con passione si dedicava alle attività lacustri, a tutela dell'ambiente. Un dispiacere infinito..."