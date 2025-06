Biella Master, c'è l'assemblea annuale: ecco cos'è emerso

La relazione annuale all’Assemblea della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili è stata svolta venerdì 20 giugno a Città Studi dal Presidente Luciano Barbera. Prima dell’inizio sono state ricordate le figure di Pier Fortunato Calvelli, già Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; del Cavaliere del lavoro Alberto Barberis Canonico, sostenitore con il suo Lanificio della Fondazione e dell’ex Consigliere del Biella Master Mario Giraudi.

Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati i sei laureati della 34° edizione: Michele Armani, Carola Ciliesa, Beatrice Dario, Rachele Plebani, Francesco Pietro Porro e Leonardo Ruggenenti, ai quali sono state garantite le borse di studio di 6.000 euro cadauna messe a disposizione da Federico Buratti (5 borse di studio) e Luca Alvigini (una) in memoria dei loro rispettivi genitori, Filippo Buratti e Pier Giuseppe (Pino) Alvigini. Nell’ambito del piano formativo della 34°’edizione sono state confermate, grazie alla collaborazione di importanti aziende, le attività all’estero che quest’anno porteranno i masterini oltre che negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Cina e Regno Unito anche in Perù e Messico. Per quanto riguarda le attività in Italia sono state inserite delle visite a Prato presso aziende che si occupano della lavorazione del rigenerato di lana.

La Fondazione registra nel 2024/25 tre nuovi ingressi: Banca Simetica, Filippo Uecher e Banca d’Asti/Biverbanca. L’Assemblea è stata l’occasione per consegnare l’attestato di partecipazione alla 33° edizione a Giorgia Bragagnolo, Morena Chiriano, Lara Lazzaroni, Ilaria Lovera, Clara Marini e Andrea Moro. Gli studenti hanno subito trovato ottime opportunità di lavoro presso Ermenegildo Zegna, Kering, Lane di Prato, Loro Piana. La famiglia Barbera, per onorare la memoria del fondatore dell’azienda, a partire dal decennale della sua scomparsa avvenuta a Biella nel 2013, ha istituito il “Premio Carlo Barbera” da assegnarsi ai migliori partecipanti al Master.

Per l’edizione 33 è stato attribuito a Clara Marini. L’assemblea si è chiusa con un particolare ringraziamento del Presidente Luciano Barbera alle aziende sostenitrici del Master, ai docenti, a tutte le aziende e agli Enti italiani e esteri che offrono la possibilità di stage ai giovani selezionati. Un grazie particolare è stato rivolto al Tutor e Coordinatore tecnico Giovanni Schiapparelli e alla segretaria Paola Fantone.