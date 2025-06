Gianna Nannini apre Estate al Forte di Bard 2025: poi Masini, Ranieri, Nek, Tozzi e molti altri

Venti appuntamenti tra musica, recital, danza acrobatica e occasioni di riflessione su tematiche di grande attualità. Il palcoscenico di Estate al Forte di Bard 2025 sarà ancora una volta scenario di spettacoli musicali di grande richiamo con artisti della scena nazionale accanto a serate culturali e di approfondimento con giornalisti, studiosi e ricercatori.

Tanta musica

Sarà la voce unica di Gianna Nannini ad aprire con il suo nuovo show rock Sei nell’anima Festival European Leg 2025, il cartellone di Estate al Forte 2024 venerdì 4 luglio. L’11 luglio il primo dei cinque appuntamenti con Aosta Classica al Forte di Bard che festeggia le sue trenta edizioni: venerdì 11 luglio Cristiano De André in De André canta De André; sabato 12 luglio Simone Cristicchi con Dalle tenebre alla luce Summer tour; sabato 19 luglio Gio Evan in Aspettando Evanland; sabato 26 luglio l’Orchestra Giovanile Italiana sotto la direzione di Alexander Lonquich, sabato 2 agosto i Negrita nella versione Acoustic Trio Talk & Live ’25, con la partecipazione di Gianmaurizio Foderaro.

La rassegna Estate al Forte propone poi venerdì 18 luglio, il concerto di Marco Masini che porta a Bard il suo Ci vorrebbe ancora il mare tour; il mese di agosto si apre venerdì 1° con il concerto di Massimo Ranieri Tutti i sogni ancora in volo. Venerdì 8 agosto debutta al Forte di Bard Envol, il nuovo spettacolo di una delle compagnie acrobatiche più apprezzate al mondo: Les Farfadais. Sabato 9 agosto ancora musica con l’Hits Live 2025 di Nek. Le sonorità dance degli anni ’90 saranno protagoniste della serata Voglio tornare negli anni ’90! show unico ed emozionante che regalerà un coinvolgente tuffo nel passato, sabato 23 agosto. La stagione dei concerti si concluderà venerdì 29 agosto con Umberto Tozzi e il suo L’ultima notte rosa – The Final Tour.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30. Gli spettacoli sono tutti in prevendita su Ticketone.it. I biglietti dello show del 23 agosto sono in vendita su ticketsms.it e midaticket.it.

Cactus Film Festival

Domenica 6 luglio il Forte di Bard ospita la giornata conclusiva dell’edizione 2025 del festival dedicato al cinema sostenibile. Dalle 16.00 sarà allestito il Cactus Village: laboratori, attività e giochi dedicati a ogni fascia d'età; alle ore 20.30 la cerimonia di premiazione, condotta da Laura Carusino seguita alle 21.30 da Attacchi d’arte contemporanea, spettacolo di e con Giovanni Muciaccia (ad ingresso gratuito).

50 anni Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Lunedì 11 agosto, alle ore 17.00, una grande festa per celebrare i fondatori dell’Uvgam, con la partecipazione del gruppo folkloristico Walser Blaskapelle

Vita e splendori di Michael Jordan

Venerdì 22 agosto, alle ore 21.00, il giornalista Federico Buffa porta al Forte di Bard la vita di una delle icone dello sport mondiale, Michael Jordan nel recital Number 23, vita e splendori di Michael Jordan. Ad accompagnarlo al pianoforte ci sarà il musicista Alessandro Nidi. (prevendite su ticketone.it)

Forte di Bard Incontri

Tre gli appuntamenti con la rassegna culturale Forte di Bard Incontri. Domenica 10 agosto, alle ore 21.00, si terrà la conferenza Autour du Mont Blanc, una testimonianza sulla montagna tra cambiamenti climatici e alpinistici. Con l’alpinista Patrick Gabarrou, introduce il giornalista Enrico Martinet. Iniziativa nell’ambito dell’Anno internazionale per la conservazione dei Ghiacciai, promossa in collaborazione con Regione Valle d’Aosta, Fondazione Montagna Sicura, Arpa Valle d’Aosta.

Martedì 26 agosto, alle ore 21.00, il Forte ospita il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi che presenterà il libro “C’è del marcio in Occidente (ed. Cortina Raffaello)

In collaborazione con Libreria Mondadori di Ivrea.

Sabato 30 agosto, alle ore 16.30, in collaborazione con la rivista online Le Grand Continent si terrà la conferenza Geopolitica dei nuovi imperi: da Trump a Leone XIV. Firme prestigiose del giornalismo e della ricerca a confronto sulle grandi trasformazioni del mondo contemporaneo.

Gli appuntamenti della rassegna Forte di Bard Incontri sono ad ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria sul portale EventBrite.it

Giornata nazionale Fortezze aperte

Un’opportunità speciale per scoprire gli inediti percorsi sotterranei del Forte di Bard in occasione della Giornata nazionale delle Fortezze aperte promossa con Fortinrete e che sarà celebrata quest’anno domenica 14 settembre. In programma visite guidate gratuite su prenotazione. (T. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it).

Apertura straordinaria e orario prolungato

Il Forte di Bard sarà aperto tutti i giorni, lunedì inclusi, a partire dal 28 luglio sino al 7 settembre con orario prolungato dalle ore 10.00 alle 19.00.