La pioggia non rovina l'8°Quatt pass per Pralung, grande partecipazione tra sport e spirito di comunità

Si è svolta ieri, tra entusiasmo e sportività, l’ottava edizione della “Quatt pass per Pralung”, la corsa non competitiva che da otto anni anima le vie del paese grazie all’iniziativa dell’Associazione Genitori & Giovani.

Nata con l’obiettivo di promuovere lo sport e valorizzare il territorio, la manifestazione si conferma un appuntamento sempre più atteso da grandi e piccoli. La corsa ha visto una partecipazione sentita e numerosa, favorita dalla buona organizzazione e dalla passione dei tanti volontari che, lungo tutto il percorso, hanno garantito supporto, sicurezza e un’accoglienza calorosa. Immancabile anche il ricco buffet finale e la premiazione, che ha coinvolto numerosi partecipanti con premi e riconoscimenti.

L’edizione di quest’anno ha introdotto una novità interessante: oltre al consueto giro dedicato ai bambini, che questa volta ha incluso un suggestivo passaggio nel Cantone di Sant’Anna, la corsa per gli adulti è stata suddivisa in due percorsi, permettendo ai partecipanti di scegliere tra: 6 km (53 iscritti) e 10 km più impegnativa (43 iscritti).Nonostante un improvviso acquazzone che si è abbattuto quando i corridori erano già partiti, soprattutto durante i tratti boschivi, nessuno si è lasciato scoraggiare. Lo spirito della manifestazione è rimasto intatto, trasformando la difficoltà in un’occasione di condivisione e allegria, culminata in una festa al centro polivalente.

Ecco l’ordine di arrivo dei primi classificati: nella 10 km uomini Stefano Comerro, Andrea Toso e Matteo Murlo; nella 10 km femminile Valeria Bruna, Sabrina Neggia e Susi Costa; nella 6 km uomini Andrea Musa, Elia Cassani e Riccardo Perotti; nella 6 km femminile Alessandra De Giugno, Cristina Disderi e Arianna Olivetti.

“Un plauso sincero va a tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questa splendida giornata di sport e comunità – spiega il sindaco Raffaella Molino - In particolare si ringraziano la presidente Elisa Nardi, Alberto Miglietti e Paolo Ottino per il loro impegno e la dedizione con cui, anno dopo anno, portano avanti questa bellissima iniziativa. Con l’entusiasmo di questa edizione ancora vivo, Pralungo guarda già alla prossima “Quatt pass”… con o senza pioggia”.