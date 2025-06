“Mossu partidu mezus godìdu”/ “Boccone diviso dà più godimento”

Nel proverbio: “Boccone diviso dà più godimento”, i nostri padri ci suggeriscono di essere generosi e di non temere a condividere con altri il poco che si ha. Il boccone, da intendersi qualunque bene, anche molto piccolo e di primaria importanza, se è diviso con altri dà maggiore gioia. Gioia rassomigliabile a quella goduta dal ragazzo, che, dando a Gesù, i suoi due pesci e cinque pani, ha visto sfamare cinque mila uomini.

Presentada de su dìciu: “Mossu partidu mezus godìdu”

In su dìciu: “Mossu partidu mezus godìdu”, sos Mannos nostros nos cussizant de esser’ de bonu coro e de no timer’ a partire cun sos àteros su pagu chi si tenet. Su mossu, pro narrer’ calesisiat bene, fintzas picocu meda e de primma netzessidade, si est partidu cun àtere dat pius cuntentesa. Cuntentesa chi si podet assimizare a cussa chi at godidu su piciochedhu, chi, dendhe a Gesus, sos duos pisches e sos chimbe panes suos, at bidu atatare chimbe miza òmines.

Pro cussizare e imbitzare a partire su pagu chi si teniat, sos Mannos nostros naraiant: “Mossu partidu mezus godìdu”. E de siguru, comente pro àteros dìcios, fit cosa chi issos aiant isperimentadu.

Creo chi custu dìciu no esserat nodidu a sos discipulos de Gesus, chi si sunt agatados cun chimbe panes e duos pisches, de partire a chimbe miza omines. E, intames de no connoscher’ su dìciu nostru, no pensaiant nemmancu chi su Mastru issoro aerat potidu multipricare “su mossu” de pane e “s’ungia” de pische, chi podiant toccare a ognuno de sos chi fint inie e chi, a fine de die, fint cuntentos, istracos, e famidos. Cussu “partire su mossu”, (su pane e su pische) fatu dae Gesus, at atatu e dadu cuntentesa a cantos b’ant leadu parte. Ma, pius de totu, at dadu gosu a sos discipulos, chi innanti fint preocupados, ca inue fint no fit logu inue si podiat agatare pane pro totu e, candho ant regoltu sos biculos avantzados, ndh’ant pienu doighi cestas (Cfr. Lc 9,11-17).

Custu fatu portentosu benit ammentadu in sa missa de Corpus de Cristos, in s’Annu C. E chie si acurtziat a sa mesa eucaristica, siat in dies nodidas che in dies de fatoria, in cussu “mossu” de pane cunsagradu, in su cale est presente Gesus matessi, agatat susteniu pro sa fide sua e gosat umpare a totu sos credentes.

TESTO IN ITALIANO

Per consigliare e incoraggiare a dividere il poco che si aveva, i nostri Padri dicevano: “Boccone diviso dà più gioia”. E di sicuro, come per altri proverbi nostrani, era cosa che essi avevano sperimentato.

Penso che questo proverbio non fosse noto ai discepoli di Gesù, che si sono trovati con cinque pani e due pesci da dividere a cinque mila uomini. E, oltre a non conoscere il nostro proverbio, non pensavano neppure che il loro Maestro avesse potuto moltiplicare “il boccone” di pane e “l’unghia” di pesce, che sarebbero potuti toccare a ognuno dei presenti e che, sul finire di quella giornata, erano contenti, stanchi e affamati. Quel “dividere il boccone”, (il pane e il pesce) fatto da Gesù, ha saziato e dato gioia a tutti i partecipanti. Ma, soprattutto, ha fatto gioire i discepoli, che prima erano preoccupati, perché dov’erano non era luogo in cui poter trovare pane per tutti e, quando hanno raccolto i pezzi avanzati, ne hanno riempito dodici ceste (Cfr. Lc 9,11-17).

Questo fatto prodigioso viene ricordato nella messa del Corpus Domini nell’Anno C. E chi si accosta alla mensa eucaristica, sia in giorni di solennità che in giorni feriali, in quel “boccone” di pane consacrato, nel quale è presente Gesù stesso, trova sostegno per la sua fede e gioisce insieme a tutti i credenti.

