Carta d’identità, dal 3 agosto 2026 valida solo la CIE. Borriana informa i cittadini

La carta d’identità, rilasciata su modello cartaceo, cesserà di essere valida il 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento europeo 1157/2019. E’ pertanto necessario procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1157/2019, le carte d’identità cartacee (CIC) italiane cesseranno di essere valide il 3 agosto 2026, in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea.

Coloro che siano in possesso unicamente della carta d’identità cartacea, sia in corso di validità che scaduta, devono chiederne la sostituzione con la carta d’identità elettronica (CIE).

Il Comune di Borriana consiglia dunque ai cittadini, ancora in possesso dei Carta d'Identità Cartacea (CIC), di richiedere la CIE prima della scadenza dell’attuale carta, che, indipendentemente da quanto riportato nel documento, non sarà più valida dopo il 3 agosto 2026.



Cosa serve:

- una fototessera recente, senza occhiali, conforme alle norme ICAO;

- la vecchia carta d'identità, se ancora valida, o un altro documento di riconoscimento (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve anche la denuncia presentata alle forze dell'ordine).

Per i minori italiani occorre sempre l’assenso all’espatrio di chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di genitore impossibilitato a presentarsi allo sportello, è possibile presentare la dichiarazione mediante apposito modulo di assenso firmato e con allegata copia di un documento di riconoscimento.



Costo: 22,20 € tramite piattaforma PagoPa, da eseguire con pagamento elettronico (bancomat o carta di credito).



Quando:

- previo appuntamento all'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico,

- telefonicamente 015 446104 interno 1

- email: servizidemografici@comuneborriana.info

Tempi: la consegna avviene in sei giorni lavorativi a cura del Poligrafico dello Stato presso l'indirizzo indicato.