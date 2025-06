A Ponderano rinasce la Roggia Molinaria FOTO

Ponderano, con la sua conformazione pianeggiante, rappresenta un vero e proprio paradiso per l'agricoltura. Questa caratteristica territoriale è da sempre favorita lo sviluppo di un'attività agricola fiorente, che continua ad essere la principale risorsa economica della nostra comunità. La terra di Ponderano è generosa, e gli agricoltori locali sanno bene come coccolarla e farla renderla al meglio.

In questo contesto, l'amministrazione comunale si dimostra sempre attenta alle esigenze di chi lavora la terra. Con uno sguardo vigile e sensibile ai bisogni del territorio, ha avviato un progetto ambizioso: il ripristino della presa della Roggia Molinaria. Il cantiere ha aperto la settimana scorsa e se non ci saranno intoppi finirà tra le fine di giugno e inizio luglio.

"La roggia, una risorsa vitale per l'irrigazione dei campi, sarà riabilitata per garantire un approvvigionamento idrico costante e affidabile, essenziale per migliorare la produttività e la qualità dei prodotti - spiega il sindaco Roberto Locca - . Gli agricoltori potranno così contare su una nuova linfa, in grado di stimolare ancor di più l'economia locale e mantenere vive le tradizioni agricole che contraddistinguono Ponderano". Il Comune ogni anno concede al Consorzio della Roggia stessa che riunisce gli agricoltori che la utilizzano un contributo pari a 5 mila euro. Quest'anno è però andato oltre: "E' l'unica roggia alla quale fanno riferimento i nostri agricoltori. Venne costruita una vita fa dai frati ma è da anni che non si fanno interventi e ora abbiamo provveduto". Circa 20 mila euro il valore del progetto, interamente sponsorizzato dall'amministrazione.

Insomma, il futuro di Ponderano si tinge di verde grazie a queste iniziative, che non solo mirano a preservare il patrimonio agricolo locale, ma anche a rafforzare il legame tra la comunità e il suo territorio. Ogni passo avanti, ogni lavoro realizzato, contribuisce a costruire una Ponderano sempre più prospera e sostenibile. Una vera e propria sinergia tra natura e progresso, che fa ben sperare per le generazioni future!