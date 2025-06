Ospedale di Biella, donazione al reparto di Cardiologia in ricordo di Adriano Panizza FOTO

Lunedì 16 giugno 2025 alle 15 presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella è stata presentata la donazione di un’Unità di monitoraggio per l’attività di Emodinamica al reparto di Cardiologia – UTIC, in ricordo di Adriano Panizza: un sistema avanzato per studio di alcune patologie del cuore, quali valvulopatie aortiche e mitraliche, del valore di oltre 60 mila euro. Si tratta di un Poligrafo Multiparametrico, da tempo inserito tra i possibili investimenti previsti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella, per implementare la dotazione tecnologica del reparto di Cardiologia.

Il progetto di raccolta fondi era quindi stato ideato e messo a punto, in accordo con il reparto diretto dal Dott. Andrea Rognoni, dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella a partire dall’estate del 2022 con la campagna “Una mano sul Cuore” promossa anche in prima persona dal Pilota Pier Angelo Tasinato in occasione del Rally della Lana ed era proseguito nel corso del 2023 per poi concludersi alla fine del 2024, grazie alla donazione in ricordo di Adriano Panizza.

A seguito della pandemia e del successivo aumento dei costi, l’acquisizione di questi sistemi di monitoraggio ha subito un aumento di oltre il 30%, rendendo ancora più difficile la prosecuzione del progetto che era rimasto “in vetrina” in attesa di donatori interessati. Alla fine del 2024, è giunta la notizia della volontà da parte di Marisa Panizza di offrire una donazione in ricordo del marito Adriano in occasione del Decennale dell’Ospedale, così si è potuto disporre delle risorse necessarie per ordinare ed acquisire questa tecnologia che è entrata in uso dal 28 maggio scorso. L’Unità di Monitoraggio per l’Emodinamica è uno strumento che permette la registrazione in continuo dei parametri vitali del paziente durante la procedura di cardiologia interventistica, compresi quei dati che prima venivano presi off-line, cioè al termine della procedura.

Si tratta di informazioni importanti per lo studio di alcune patologie del cuore, quali valvulopatie aortiche e mitraliche che, grazie all’uso di questo Poligrafo, possono essere studiate e refertate in modo più rapido e più preciso rispetto ai parametri indicati dalle linee guida internazionali per la correzione della patologia. Il suo utilizzo da parte dello staff della Cardiologia è e sarà pertanto quotidiano. La donazione è stata dedicata ad Adriano Panizza, che è sempre stato molto sensibile e vicino all’Ospedale di Biella, in particolare, ma non solo al reparto di Cardiologia, di cui si ricordano le seguenti donazioni poi proseguite dalla moglie Marisa, in suo ricordo: un termodiluitore per la Cardiologia nel gennaio del 2015; un ventilatore polmonare per la Cardiologia ad aprile del 2016, un ecocardiografo per la Cardiologia a giugno del 2017; una donazione dedicata all’assistenza domiciliare ematologica sul territorio in collaborazione con ASL BI, a beneficio di Fondazione Clelio Angelino, a dicembre del 2018; un ulteriore ecocardiografo di ultima generazione per la Cardiologia nel novembre del 2019.

Ma anche alla struttura di Proctologia che fa capo al reparto di Chirurgia Generale: un sistema a fibra ottica dedicato alla cura di patologie ano-perineali nel giugno del 2021. Si ricorda che l’impegno verso la comunità biellese da parte di Marisa Panizza in ricordo del marito Adriano ha riguardato anche progetti per Croce Rossa e Fondo Tempia ed altri enti del territorio. Questa donazione per il potenziamento dell’Emodinamica si inserisce in un percorso di crescita dell’intero reparto. La Cardiologia dell’ASL BI ha registrato negli ultimi anni un incremento nel volume di attività, grazie anche all’utilizzo di dispositivi tecnologici avanzati che permettono di trattare procedure più complesse e di aumentare la gamma di servizi offerti ai cittadini, alcune delle quali acquisite dall’Azienda Sanitaria, tramite i fondi del PNRR, ma anche grazie al sostegno di Fondazioni locali, privati cittadini e club di servizio, tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Famiglia Caraccio in ricordo di Roberto Borsetti , Rotary Club di Biella e Rotary Club di Valle Mosso, Pier Angelo Ginipro. Nel 2024 l’Ospedale di Biella si è, infatti, confermato per il secondo anno consecutivo tra i migliori presidi sanitari del Nord Italia e del Piemonte che si sono distinti in ambito cardiologico.

Tra i parametri di valutazione del Piano Nazionale Esiti dell’Agenzia a supporto del Ministero della Salute AGENAS, c’è la tempestività di accesso (entro 90 minuti) all’angioplastica coronarica nei pazienti con infarto (STEMI -ST- Elevation Myocardial Infarction). Sono in tutto state 35 le strutture tra quelle ad alto volume che hanno mostrato valori uguali o superiori alla soglia del 60% nel 2023 e nei 3 anni precedenti nell’intervento entro 90 minuti da un infarto. La Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale di Biella è risultata tra i primi ospedali del Nord Italia e tra i primi tre centri in Piemonte. Questo risultato per due anni consecutivi è certamente un indicatore positivo anche rispetto al progetto di realizzazione della quarta Sala Ibrida del Piemonte a Biella.

“L’acquisto di un poligrafo multiparametrico per la sala di Emodinamica permette un salto di qualità nelle nostre procedure, che possono essere effettuate in maniera più efficace e performante. Ciò si traduce in un beneficio per i pazienti, che potranno ricevere un miglior servizio assistenziale” - ha affermato il Dott. Andrea Rognoni, Direttore della Struttura Complessa (SC) Cardiologia – UTIC. Queste le parole di Marisa Panizza: “Questa donazione al reparto di Cardiologia è per me un modo di ricordare mio marito Adriano. Non solo perché in passato, in occasione del suo compleanno aveva voluto portare avanti iniziative di questo tipo a beneficio dei pazienti di questo reparto, ma in quanto questo gesto rispecchia il suo modo di essere, ciò in cui credeva e quello che abbiamo condiviso profondamente nella nostra vita insieme. Io sono solo il tramite, perché lo scopo è ricordarlo insieme a tutte le persone che lo hanno conosciuto. Non avrei pensato di condividere la notizia anche di questo nuovo progetto, ma in tanti mi hanno fatto comprendere quanto sia sempre più importante dare notizia di qualcosa è stato realizzato per il bene comune e quando questo infonda speranza e fiducia nelle persone”.

“Esprimo il più sentito ringraziamento da parte della Direzione Generale e da parte di tutta l’Azienda Sanitaria. Il valore di questa donazione è legato innanzitutto al fatto che ricorda una persona che nella sua vita si è fortemente impegnata nel suo territorio con passione e dedizione, non solo nell’ambito della sua professione di imprenditore, ma anche in quello che amava fare nella vita, nello sport, nelle amicizie e nei sentimenti e nell’impegno sociale verso il prossimo: Adriano Panizza.

Attraverso questo gesto di grande generosità, la signora Marisa tiene vivo non solo il suo ricordo, ma anche il suo esempio e i valori in cui credeva. – ha così commentato il Direttore Amministrativo ASL BI, Dott. Paolo Garavana - La Cardiologia è sempre stato un reparto di eccellenza dell’Ospedale di Biella, di cui il Dott. Andrea Rognoni ha preso il testimone nel dicembre del 2021, e che grazie alla professionalità e all’impegno del suo staff, sta conseguendo ottimi risultati. Il binomio qualità clinica e innovazione è fondamentale, ma c’è qualcosa che va oltre: questa donazione, che è partita su iniziativa dell’Associazione Amici dell’Ospedale, ha incontrato la sensibilità della signora Marisa ed è frutto di un rapporto di stima e fiducia con i nostri professionisti e di una visione di solidarietà condivisa che l’ASL di Biella accoglie con senso di responsabilità e gratitudine e che rappresenta il senso dell’impegno di ogni giorno”.