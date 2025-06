La Lega si ritrova a Novara, c'è anche Biella: presente Molinari

Sabato a Novara, alla presenza dell’On. Riccardo Molinari, del sindaco di Novara Alessandro Canelli e dell’assessore regionale di Autonomie ed Enti Locali Enrico Bussalino e Matteo Marnati all'Ambiente, gli amministratori piemontesi della Lega si sono ritrovati per focalizzare le azioni politiche ed amministrative intraprese.

“La Lega – come recita la nota stampa - si conferma partito del territorio, teso alla devoluzione dei poteri dal centro alla periferia affinché la risposta delle amministrazioni comunali alle esigenze dei cittadini possa essere sempre più efficace e celere. Maggiori fondi per i servizi territoriali, per la sicurezza urbana, per la gestione del territorio sono il faro della nostra azione di governo”.

All’incontro erano presenti anche i biellesi guidati dal sindaco di Andorno Micca Davide Crovella, responsabile enti locali Lega Biella.