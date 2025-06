Biella, attenzione a come cambia la linea 350 mercoledì

Atap avvisa l'utenza che mercoledì 18 Giugno per lavori di smontaggio gru edile, a Biella resterà chiusa al transito via XX Settembre. Pertanto, le corse interessate della Linea:

350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia

► verso Pralungo , da Biella viale Matteotti, via Repubblica in direzione sud, via Bertodano, via La Marmora, via Pietro Micca, percorso normale;

► in arrivo da Pralungo , devieranno lungo piazza Alessandro La Marmora, via Pietro Micca, via La Marmora, via Bertodano, via Repubblica, viale Matteotti, percorso normale.

Di conseguenza, saranno temporaneamente soppresse le fermate: