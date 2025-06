"Vent'anni di musica, cuore e solidarietà": Biella Gospel celebra il traguardo

Venti anni di musica, emozioni e impegno solidale: il Biella Gospel Choir festeggia il suo importante anniversario con un concerto-evento che si terrà sabato 14 giugno 2025 alle ore 21.00, nella rinnovata chiesa di San Nicola del Vernato, a Biella. Un’occasione speciale per celebrare due decenni di attività, nel segno della condivisione e della beneficenza.

Nato nel 2005 all’interno di un corso promosso dal Mercato dei sogni e tenuto da Aurelio Pitino, il Biella Gospel Choir è oggi una realtà consolidata nel panorama musicale e associativo locale. Per l’occasione, l'ingresso sarà a offerta libera, e l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Maria Bonino, che – come il coro – festeggia i suoi vent’anni di progetti sanitari e umanitari in Africa subsahariana.

Il concerto sarà inoltre tradotto in LIS – Lingua Italiana dei Segni, grazie alla collaborazione con l’Associazione VedoVoci, partner ormai stabile nelle iniziative solidali del coro. Un segno ulteriore dell’apertura e dell’inclusività che contraddistinguono da sempre l’anima del Biella Gospel Choir.

Dal 2009, l’associazione è promotrice di uno degli eventi più attesi dell’anno, il "Biella chiAma Gospel", rassegna che ha raggiunto nel 2024 la 14ª edizione, con risultati eccezionali: 11.580 euro devoluti alla Fondazione Casa Regge, per avviare un percorso di musicoterapia rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento e autismo. Una scelta che rispecchia la convinzione profonda che la musica sia un linguaggio universale, capace di superare le barriere e migliorare la qualità della vita.

Nel corso della sua storia, "Biella chiAma Gospel" ha già raccolto e destinato a scopi benefici oltre 97.500 euro, un traguardo straordinario raggiunto grazie all’impegno dei volontari, al sostegno delle imprese, al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e soprattutto alla generosità del pubblico.

«È difficile trovare le parole per esprimere appieno l’orgoglio e l’emozione che accompagnano quest’anno speciale», racconta Mario Silvagni, presidente del Biella Gospel Choir. «In questi 20 anni abbiamo affrontato tante sfide, ma ottenuto così tante soddisfazioni da far ricordare solo i momenti preziosi. Amici, emozioni, concerti: ogni esperienza ci ha lasciato un segno». E nel corso del tempo, il coro ha potuto vantare collaborazioni prestigiose con artisti internazionali come Bazil Meade, Annette Bowen, Karen Gibson, Junior Robinson e Daniel Thomas, quest’ultimo protagonista del recente workshop biellese Gospel Experience 2024.

«Il Gospel è musica che nasce dal cuore e invita a guardare oltre sé stessi», sottolinea Fausto Ramella Pajrin, direttore artistico e corista della prima ora. «Crediamo che l’amore e l’emozione che mettiamo nel nostro canto arrivino al cuore di chi ci ascolta. Questo anniversario testimonia quanto ci stia a cuore donare, non solo in musica ma anche in spirito».

Mentre già si lavora alla 15ª edizione di Biella chiAma Gospel, il concerto del 14 giugno sarà un momento di riflessione profonda sul potere della musica di unire, includere e trasformare.