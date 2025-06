Il primo caldo non ferma la passione dei runners, a Vergnasco oltre 200 persone alla Corsa di San Giovanni FOTO

Una calda serata di prima estate non ha fermato gli oltre 200 runners, provenienti da tutto il Biellese, che ieri, 11 giugno, hanno preso parte alla 12° edizione della Corsa di San Giovanni, svoltasi in occasione della Festa del Palio dei Rioni, a Vergnasco, nel comune di Cerrione. La gara è stata preceduta dalla presenza di 50 bambini, suddivisi in 3 fasce d'età.

Prima della partenza, il sindaco Davide Chiarletti ha ricordato “Mucio”, amico di molti, persona attiva in paese, nel sociale e atleta, come esempio per i giovani. I primi tre uomini giunti al traguardo sono stati Giulio Curatitoli, Andrea Toso e Marco Ravetti. Tra le donne, invece, hanno spiccato Beatrice Lanza, Inna Tomasova e Giusy Feo. Dopo la doccia, tutti a cena nella struttura della festa, rallegrata dalla musica dagli Anedda Brothers.