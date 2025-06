Pralungo, incendio in un magazzino: intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

Nella serata di ieri, martedì 10 giugno 2025, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti tempestivamente a Pralungo per domare un incendio divampato all’interno del magazzino di un bar. L’allarme è scattato poco dopo il tramonto, quando alcune persone hanno notato del fumo uscire dallo stabile e hanno allertato i soccorsi.

Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del Fuoco si sono messi subito all’opera per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono state condotte evitando che il rogo si propagasse ad altri locali adiacenti.

Dopo aver domato l’incendio, le squadre hanno provveduto a evacuare gli ambienti invasi dal fumo per scongiurare rischi per le persone e successivamente hanno effettuato i necessari controlli per accertare la salubrità dell’aria, all’interno e nei pressi della struttura coinvolta. In particolare, si sono concentrati sulla verifica dell’eventuale presenza di monossido di carbonio, un gas potenzialmente letale e privo di odore. Fortunatamente, le rilevazioni hanno dato esito negativo.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, allertata in via precauzionale, per controllare lo stato di salute delle persone residenti nel condominio. Anche in questo caso, fortunatamente, i controlli hanno confermato l’assenza di intossicazioni o sintomi da inalazione di fumo.

L’intervento si è concluso senza feriti né gravi danni strutturali, ma con un importante dispiegamento di forze volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la piena tutela degli ambienti interessati.

Restano da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio.