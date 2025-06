Golf, Cavaglià vince l’interclub con Verbier nella Vitivinicola Pier Cup FOTO

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie). Oltre ottanta i partecipanti allietati dall’area ospitalità con gadgets ed eleganti premi by Francoli.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 36, 1° Netto Paolo Protti Cavaglià 362° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 42, 2° Netto Stefano Griggio Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Andrea Carletti Laghi 47, 2° Netto Massimiliano Binaghi Carimate 40. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 38. 1° Seniores Andrea Rebosio Arona 40.Nearest Buca 6 maschile Rosario Baldi m. 2,92. Nearest Buca 10 maschile Massimo Stesina m. 1,59. Nearest Buca 15 maschile Jay Silva m. 2,48. Nearest Buca 6 femminile Giulia Meggiorin m. 3,72. Nearest Buca 9 femminile Simona Rosazza Gianin m. 3,66. Nearest Buca 15 femminile Simona Rosazza Gianin m. 6,40.

Una novantina di partecipanti hanno animato domenica al GC Cavaglià la gara Vitivinicola Pier Cup (18 buche Stableford, 3 categorie), caratterizzata dalla presenza del numeroso team elevetico del GC Verbier per la consueta sfida interclub annuale che è terminata in favore dei padroni di casa guidati dal Presidente Paolo Schellino per 376 a 341.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià 36, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 39, 2° Netto Ronald Bechtle Verbier 39. 2a categoria: 1° Netto Stefano Mior Le Rosine 41, 2° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Marinella Bacchetta Cavaglià 39, 2° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 39.1° Ladies Valeria Furlan Cavaglià 38, 1° Seniores Rohan Jay Silva Cavaglià 38.

Nel weekend al Golf Club Cavaglià ritorna uno degli appuntamenti clou del calendario stagionale. Sarà un sabato tra sport e festa con la classica di tabellone Top Race, che inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula “pro-am” (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire grigliatona in veranda con intrattenimento musicale.Domenica si disputerà la Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie. Dopo la premiazione seguirà lotteria benefica a favore dell’Ospedale di Amakpape in Togo con in palio un weekend presso il Veridia Resort Torre Chia. A seguire rinfresco.

Giovedì 12 invece scatterà il circuito estivo Apericup che anche quest’anno metterà in premio (oltre ai premi di ogni tappa con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) classifica del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa apericena con tagliere pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18.

Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.