Ginnastica Biella in festa davanti a famiglie e amici

Sabato 7 giugno, presso la palestra della Piscina Rivetti di Biella, alla presenza di un folto pubblico di genitori, parenti ed amici, si è svolta la festa di fine anno di Ginnastica Biella. Oltre ad essere una festa per i bambini e bambine che praticano la disciplina della ginnastica artistica è stata anche una piccola festa di compleanno per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Biella, che ha visto la sua inaugurazione nel gennaio del 2020. Cinque anni compiuti quindi, da un inizio tra le difficoltà del periodo Covid, fino all’ultimo impegno agonistico in Coppa Campioni a Treviglio a cui abbiamo partecipato solo il giorno precedente a questa data.

Un’avventura a cui, tutto lo staff, dalla Presidenza al Consiglio Direttivo, ai tecnici e volontari, sentono di appartenere con soddisfazione e orgoglio. Oggi Ginnastica Biella conta più di 80 soci e in questi anni, ha partecipato al oltre 180 competizioni, regionali, nazionali ed anche internazionali, salendo sul gradino più alto del podio 24 volte e riportando 69 atri podi, tra seconde e terze posizioni. Ma non vi sono solo le gare, e sabato sul parquet della Piscina Rivetti, si sono potute vedere le future ginnaste e ginnasti di domani, impegnati insieme negli esercizi propedeutici alla Ginnastica Artistica che verrà… Questi giovanissimi e giovanissime “atlete” hanno presentato con naturalezza e grandi sorrisi a Mamme e Papà, un saggio di ciò hanno imparato ai vari livelli di apprendimento dei corsi frequentati presso la Palestra di Strada Cascina Trebbione 7c di Biella Chiavazza!

Tutti bravissimi e bravissime, hanno preceduto con la loro vitalità le Atlete di maggiore esperienza, traendo tra loro, esempio, forza ed entusiasmo, utile a proseguire nella pratica di una disciplina certamente difficile e faticosa, ma ricca di soddisfazioni e utili insegnamenti di vita. Il Presidente di Ginnastica Biella Asd, Alberto Conterio, ringrazia di cuore Valeria Pistori e la Direzione della Piscina Rivetto per l’ospitalità, i Componenti dello Staff di Ginnastica Biella, Marianna Pelosi, Benedetta Gioia, Valentina Vettor, la Tecnica Irina Sitnikova, vera colonna portante della Società, i volontari Elisa Bettonte, Sara Battagion, Patrizia Beriotto, Francesca Preziosa, Luca La Malfa e le Atlete più responsabili che forniscono una assistenza aggiunta in Palestra, Alice Veronese, Giulia Begni, Vera Rossin ed Eleonora Ghione, tutti impegnati e impegnate nella migliore riuscita del nostra missione: far contenti e felici bambine e bambini nella pratica della Ginnastica Artistica. Arrivederci a settembre quindi per il nuovo anno sportivo.