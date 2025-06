Equitazione, grande successo ai Regionali Master Endas a Zubiena: i risultati delle gare FOTO

Domenica 15 ottobre, nella splendida cornice della nuova sede della Scuderia La Spada presso la “Tenuta La Bertolina” a Zubiena, si sono svolte le attesissime Gare Regionali Master Endas, unite all’esame finale per tecnici di primo e secondo livello. La manifestazione è stata baciata da una luminosa giornata di sole che ha accompagnato le prove dei numerosi cavalieri e amazzoni accorsi per l’occasione.

L’evento si è svolto sotto l’attenta supervisione del Responsabile Nazionale del Settore Equitazione di Endas, Roberto Capitanelli, e del Presidente Regionale Endas, Valerio Martin. A fare gli onori di casa, i titolari del centro Chiara Garizio e Roberto Cerchiaro, che hanno saputo creare un ambiente accogliente, professionale e carico di passione.

Il percorso di gara, tecnicamente impegnativo e di elevata difficoltà, ha messo alla prova la preparazione degli atleti, come confermato da Capitanelli stesso, sottolineando l’alto livello tecnico raggiunto dai partecipanti.

Di seguito le classifiche finali divise per categoria:

Categoria Ludica (a pari merito): Bianca, Ginevra, Beatrice

Categoria A: 1ª Laura Pusceddu, 2ª Sofia Angelino, 3ª Emma Paladin

Categoria B: 1ª Gaia Cataldo, 2° Leonardo Curulli, 3ª Linda Nardi

Categoria Open: 1ª Ines Graziano, 2ª Giuseppina De Donatis, 3ª Chiara Calligaris

Categoria Tecnici: 1ª Veronica Sokal, 2ª Eugenia Botalla Gambetta, 3° Alessandro Benedetti

Grande soddisfazione è stata espressa da Capitanelli e Martin, che hanno elogiato l’organizzazione impeccabile e il clima positivo in cui si sono svolte le gare. Particolare apprezzamento è stato riservato al lavoro educativo, tecnico e sportivo svolto da Chiara Garizio e Roberto Cerchiaro, veri motori della Scuderia La Spada.

Esito positivo anche per gli esami, con la promozione di nuovi tecnici di primo e secondo livello e il riconoscimento ufficiale per Chiara Garizio come istruttore di quarto livello di equitazione di campagna, unica figura con questo titolo in tutto il Piemonte.