Biella, pericolo fra le vie di Chiavazza: "Piante e cespugli riducono la visibilità e coprono i cartelli" FOTO

“Sicurezza stradale compresa” tra via Padre Mauro Antoniotti, via De Amicis e via Fratelli Bandiera a Chiavazza, dove i residenti segnalano una situazione critica ormai da diversi mesi. A causare disagi e potenziali pericoli sono alcune siepi e alberi che, cresciuti senza controllo, invadono la sede stradale e coprono la segnaletica.

“In corrispondenza dell’incrocio la visuale è pari a zero – dichiara un cittadino – Inoltre i cartelli stradali, incluso il segnale di precedenza, sono coperti e diventa pericoloso transitare a piedi o in auto”.

La vegetazione fuori controllo sembra essere in gran parte di proprietà privata e comprende anche alberi, come castagni, che si affacciano pericolosamente sulla carreggiata. Si chiede ora un’azione urgente: “Nonostante le numerose segnalazioni alle forze dell’ordine, inoltrate nell’arco degli ultimi due mesi, nessuno si è interessato della questione che si è aggravata col passare del tempo”.

Chi abita in zona lancia un nuovo appello all’amministrazione comunale e alla polizia municipale affinché venga effettuato un sopralluogo e si intervenga al più presto con la potatura della vegetazione, il “ripristino” della segnaletica e il ritorno alle consuete condizioni di sicurezza stradale.