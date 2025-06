Angelico svuota i magazzini: grande svendita diretta a Gaglianico, alle porte di Biella

Angelico, storica realtà biellese della moda, apre le porte dei propri magazzini per un evento straordinario: una svendita diretta al pubblico con migliaia di capi a prezzi irripetibili. L’appuntamento è a Gaglianico, in via Cairoli 164, a pochi minuti dal cuore di Biella, a partire da giovedì 6 giugno e per tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, con orario continuato 9.30–12.30 e 15.00–19.00.

In magazzino sarà possibile trovare oltre 10.000 capi: abiti, pantaloni, giacche, camicie, capispalla, accessori e molto altro, provenienti da fine serie, collezioni passate, campionari e articoli unici, il tutto scontato in modo eccezionale. Una vera e propria occasione d’oro per chi cerca capi di qualità a prezzi vantaggiosi, firmati da uno dei nomi simbolo dell’eleganza maschile made in Biella.

Angelico, che dal 1959 rappresenta un’eccellenza nella produzione tessile e nell’abbigliamento uomo, torna ad aprire le porte dei suoi spazi produttivi per permettere a clienti e appassionati di rinnovare il guardaroba con pezzi esclusivi, direttamente dal cuore del distretto tessile biellese.

La svendita in magazzino sarà attiva fino a esaurimento scorte, ed è consigliato recarsi nei primi giorni per accedere alla scelta più ampia.

Un’iniziativa da non perdere per chi ama la moda, la qualità e le occasioni autentiche.

Angelico vi aspetta a Gaglianico.

Mappa: https://maps.app.goo.gl/uxUpQBcz3WdquLNt5

INDIRIZZO: Via Cairoli, 164 – Gaglianico (BI)

TELEFONO: 015 2548801