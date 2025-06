Maltempo, ancora alberi sulle strade: Vigili del Fuoco a Curino e Gifflenga

Si allunga l'elenco degli interventi dei Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo che, nelle scorse ore, ha colpito in alcune zone distinte del Biellese.

La pioggia intensa ha messo ancora una volta alla prova la tenuta del nostro territorio ma fortunatamente non si sono registrati casi di potenziale pericolo, se non disagi alla viabilità. Nella mattinata di oggi, 3 giugno, le squadre di Ponzone e Biella sono giunte nei comuni di Gifflenga e Curino per alcune piante di medie dimensioni finite a terra, in mezzo alla strada, a causa delle precipitazioni.

In entrambi i casi, gli operatori, dopo aver delimitato l'area, hanno provveduto alla rimozione degli alberi proprio per evitare ulteriori problemi e al ripristino della viabilità unita alla sicurezza dell'arteria stradale. Ambedue le situazioni sono state segnalate da residenti e automobilisti e si sono concluse senza particolari problemi.

In questi casi, la raccomandazione è sempre la stessa: prestare attenzione e prudenza in caso di condizioni meteorologiche avverse, specialmente in prossimità di zone boschive o collinari.