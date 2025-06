Da Biella a Gaglianico, tre incidenti stradali in poche ore (foto di repertorio)

Sono sempre più frequenti nel Biellese gli incidenti stradali registrati dalle forze dell'ordine. Nella sola giornata di ieri. 2 giugno, se ne sono verificati ben tre nei comuni di Biella (due episodi, di cui uno autonomo) e Gaglianico.

Fortunatamente in tutti i casi non ci sono stati feriti tra i conducenti, che hanno proceduto alla compilazione del modello cid. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per la viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dei sinistri.