Viverone al centro del confronto regionale sui nuovi modelli di cura nella psichiatria e nelle dipendenze

Si è svolto con grande partecipazione e riscontro positivo, nella splendida cornice dell’Hotel Marina di Viverone, il convegno regionale intitolato “DGR 14/8045 – Un anno dopo. Integrazione dei servizi e opportunità terapeutiche”, in programma nelle scorse settimane.

L’evento, che ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra i professionisti della salute mentale, ha visto la presenza di circa 70 operatori provenienti da tutto il territorio piemontese, tra cui psichiatri, psicologi e medici dei servizi per le dipendenze (SerD). Il convegno ha affrontato i cambiamenti introdotti dalla DGR 14/8045, analizzando con taglio critico e costruttivo le opportunità terapeutiche e le criticità emerse a un anno dalla sua attuazione, con particolare attenzione al contesto del Biellese.

Al centro del dibattito, l’integrazione tra le strutture residenziali extraospedaliere e i Dipartimenti di Salute Mentale e di Patologie da Dipendenza, elemento ritenuto oggi cruciale per garantire risposte efficaci alla crescente complessità clinica dei pazienti. Il territorio di Viverone, e in particolare la struttura sanitaria locale, si è dimostrato luogo fertile per l’elaborazione di modelli innovativi di collaborazione tra enti pubblici e privati, confermando la propria vocazione all'accoglienza e alla promozione della cultura sanitaria.

Il successo dell’evento è stato determinato non solo dall’alto livello scientifico degli interventi, tra cui quelli del dott. Enrico Zanalda, del dott. Augusto Consoli, del dott. Luca Tarantola e dei dottori dell’ASL di Biella Carlo Ignazio Cattaneo e Lorenzo Somaini, ma anche dalla concreta possibilità di dialogo e scambio tra i servizi ASL e gli operatori della Casa di Cura San Giorgio, nel comune interesse del paziente e della qualità delle cure. L’amministrazione comunale di Viverone, già attenta alle esigenze del territorio in ambito sanitario e sociale, è stata citata positivamente dai relatori per l’ospitalità e il supporto offerto a un’iniziativa di così alto profilo. Il sindaco Massimo Pastoris è intervenuto in rappresentanza della città porgendo i saluti a tutti i partecipanti all’evento.