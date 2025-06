Ginnastica Biella a Fermo, ecco i risultati ottenuti

Nuova trasferta per il trio Matilde Lancellotti, Carlotta Poli e Letizia Goria a Fermo nelle Marche il 30 e 31 maggio, per il Torneo Allieve Gold. Le piccole di Ginnastica Biella, alla loro prima gara con atlete provenienti da tutta Italia hanno rappresentato la società accompagnate da Irina Sitnikova.

Per loro l’obiettivo non era certo il risultato in classifica ma iniziare un percorso agonistico di livello superiore. La più giovane, Carlotta ha compiuto gli otto anni necessari per partecipare ad una gara Federale, solo il 27 maggio! Tutte ugualmente brave, hanno fatto i loro piccoli errori dovuti all’inesperienza e alla normale agitazione. Matilde, Allieva 2 e Letizia, Allieva 1, con un poco più di esperienza hanno mostrato le loro potenzialità.

Rotto il ghiaccio, non resta che lavorare in palestra per la prossima stagione agonistica. La società ringrazia Sara Battagion, Elisa Bettonte e Francesca Preziosa per il supporto e il contributo dato per la buona riuscita della trasferta.