L'ex funicolare è tornata in funzione, e al piazzo torna la ZTL estiva

Aggiornamento delle 15

La ditta incaricata ha provveduto alla riparazione del guasto all'impianto dell'ex funicolare che collega Biella piano al Piazzo. A darne comunicazione è l'assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi che si è interessato della questione.

L'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola annuncia intanto che da oggi 1 giugno al borgo storico è entrata in vigore la ZTL estiva.

Nel dettaglio, da oggi 1 giugno, fino al 30 settembre, la ZTL al Piazzo sarà attiva tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 00.00 alle 05.00 e dalle 18.00 alle 24.00. Domenica dalle 00.00 alle 24.00. Nei prossimi giorni l'amministrazione provvederà alla sostituzione dei cartelli che attualmente sono ancora quelli della Ztl invernale.

I Fatti

Brutta sorpresa per i cittadini del Piazzo che questa mattina avrebbero voluto scendere a Biella a bordo dell'ascensore, e per chi avrebbe volentieri approfittato della bella giornata per magari fare colazione in piazza Cisterna, visto che l'impianto era transennato, ed entrambe la cabine erano ferme.

Al momento la ditta incaricata è sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.