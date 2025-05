Zubiena: 19enne finisce fuori strada con la moto, trasportato in ospedale in codice rosso

Paura nella serata di ieri, giovedì 29 maggio a Zubiena, per un incidente che ha visto coinvolto un altro motociclista, l'ennesimo in questi giorni, purtroppo. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, in un fosso di scolo che costeggia la carreggiata.

Il centauro, un ragazzo classe 2006 residente a Occhieppo Inferiore, era alla guida di una Fantic quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito autonomamente di strada compiendo un volo di circa due metri prima di atterrare nel canale che costeggia la strada. Il giovane è rimasto cosciente, è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso per accertamenti.