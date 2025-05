- 70% sulla manutenzione delle strade biellesi: i tagli ammontano a 1,7 milioni FOTO

Si è riunito nella giornata di ieri, giovedì 29 maggio, il Consiglio provinciale di Biella, con la presenza dei sindaci di tutto il territorio, per affrontare situazioni di particolare urgenza per la viabilità e sicurezza territoriale.

Al centro della seduta – convocata alle ore 16:30 presso la sala M. Bonino – le parole del presidente Emanuele Ramella Pralungo, che ha illustrato i drammatici effetti del taglio ai fondi relativi deciso dal Governo per le annualità 2025-2026: una riduzione del 70% dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali, che per la sola Provincia di Biella si traduce in una perdita di oltre 1.700.000 euro.

“Ci restano appena 746.441 euro per due anni. Una cifra assolutamente insufficiente per garantire manutenzione ordinaria e sicurezza sulla nostra rete stradale. Dovremo necessariamente concentrarci sugli interventi di maggior criticità, tralasciando situazioni meno gravose”, ha dichiarato Ramella davanti a un Consiglio compatto e unanime nel riconoscere la gravità della situazione.

La tabella presentata durante il Consiglio, condivisa con l’Assemblea dei Sindaci, mostra la riduzione omogenea del 70% delle risorse in tutte le province piemontesi. Un taglio che ridurrà significativamente le possibilità di intervento: “È probabile – continua Ramella – che incrementerà la cartellonistica e le ordinanze per ridurre la velocità, a seguito del dissesto stradale. Questo è il risultato di una scelta nazionale che colpisce le Province, senza tenere conto delle reali condizioni delle strade e delle responsabilità che i territori devono gestire quotidianamente”.

La gestione delle emergenze, però, non si limita all’amministrazione della viabilità. Gli eventi meteorologici di metà aprile, infatti, hanno provocato allagamenti, smottamenti e alcuni danni alle infrastrutture, oltre a diverse strutture di proprietà della Provincia, scuole comprese. In questo contesto sono già stati attivati interventi di somma urgenza per un totale superiore ai 2 milioni di euro.

Quasi 100mila euro sono stati destinati al ripristino di edifici scolastici colpiti dagli allagamenti e sono state attivate tutte le procedure per il contenimento del rischio e il ripristino della viabilità nei punti più compromessi.

Nonostante il taglio drastico, Biella si distingue per l’efficienza nella gestione dei fondi ricevuti: su oltre 14 milioni assegnati negli anni scorsi, ne sono stati spesi e rendicontati più di 13 milioni, con percentuali di rendicontazione che superano per alcuni parametri il 90%: “Una quota che in alcune province giace al di sotto del 30%. Questa capacità di spesa – precisa Ramella – potrebbe diventare un criterio premiante in futuro. Le Province più virtuose, come la nostra, potrebbero ricevere ulteriori risorse in caso di stanziamenti aggiuntivi. Ma è ancora troppo presto per giungere ad una conclusione proficua».

Nota positiva per i tempi di ripristino della viabilità sul ponte sull’Oremo, tra Biella e Pollone, che prevede un “ponte bypass” in 15 giorni, per garantire la percorrenza nei tempi utili al ripristino del tratto stradale.