Anffas, a Biella gli Stati Generali: al centro la persona e l'importanza di fare rete

"Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Politici, amministratori, associazioni di volontariato e del terzo settore si sono confrontati e hanno ragionato sulla disabilità e sui disturbi del neuro-sviluppo, mettendo al centro sempre e solo la persona. Tutti gli aspetti sono stati affrontati e discussi, dalla scuola al mondo del lavoro, passando per la sanità pubblica". Così Alexandra Tiboldo Mura, presidente di Anffas Biellese, ha commentato i lavori degli Stati Generali che si sono svolti venerdì scorso nella sede del Palazzo della Provincia.

"Tutti i referenti delle associazioni e delle cooperative hanno raccontato esperienze, testimonianze e progetti in un clima di grande comunione d'intenti - aggiunge Tiboldo -. A parlare, per primi, sono stati i protagonisti, cioè le persone con disabilità, che hanno portato all’attenzione di tutti le loro aspettative e i loro sogni. Nel corso di una giornata lunga e appassionante è poi emersa l'importanza di fare rete, di andare oltre al proprio particolare. Un obiettivo condiviso e indicato da tutti, tra applausi e racconti. In qualità di padroni di casa, che hanno organizzato l'evento, non possiamo che ringraziare tutti i partecipanti per la generosità e la disponibilità a confrontarsi su temi che stanno a cuore a tutti. Un evento importante, che dalle nostre parti non c'era mai stato e da ripetere. L'abbiamo accolto come una bellissima sfida, da vincere tutti insieme l'anno prossimo".