Ginnastica Biella sul podio Silver

Domenica 25 maggio per Ginnastica Biella è stata l’ultima gara individuale Silver, in categoria LA3 Base.

Le giovanissime atlete impegnate in pedana praticano ginnastica da circa un anno, ma si sono comportate benissimo. La più giovane in assoluto Emma Gheorghe nata nel 2017 con una buonissima gara, si è piazzata ottava a metà classifica tra le Allieve 1. Tra le nate nel 2014 invece, Emma Trevisan Viola Crutto, Sophie Scaccianoce e Leila Pennino, pur con qualche errore per l’agitazione hanno conquistato rispettivamente il quarto, sesto, settimo e ottavo posto alla loro prima gara in assoluto.

Tra le ginnaste nate nel 2013, Alice Bortolameazzi centra il podio con un bellissimo e meritatissimo terzo posto. Le altre alla loro prima partecipazione ad una gara federale, terminano quinta Francesca Bognolo, sesta Nicole Rodriguez, settima Matilde Pelle e ottava Victoria Osiliero. Una giornata positiva quindi per questo giovane gruppo, come sempre accompagnato in gara da Irina Sitnikova, coadiuvata per l’occasione da Giulia Begni in veste di aiuto tecnico.