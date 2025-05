Evade dai domiciliari, ruba un portafoglio e un'auto “per comprarsi un kebab”

È stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante un cittadino nordafricano di 37 anni che, nella tarda serata di sabato, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, aveva dapprima rubato in un bar del centro una borsa di una donna e, avendo trovato le chiavi della sua auto, ha preso anche l’autovettura parcheggiata nella vicina piazza I° Maggio.

L’uomo, non contento, ha deciso di comprarsi un panino kebab utilizzando il bancomat della malcapitata. Peccato che nel frattempo la donna si era accorta del furto e si era messa alla ricerca, con alcuni amici, del veicolo. Questi hanno avvisato la sala operativa della Questura di quanto stava accadendo e, nel giro di pochi minuti, grazie anche alla collaborazione della vittima, una Volante ha intercettato e bloccato in via Ivrea il veicolo con a bordo il malvivente.

Le evidentissime prove di quanto commesso, comprese le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno permesso il suo arresto e la traduzione in carcere anche perché più volte negli ultimi mesi era evaso dai domiciliari.