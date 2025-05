Cultura, eventi, laboratori: torna Strona & Arte

Dal 24 al 31 maggio, il paese di Strona ospiterà la nuova edizione di Strona & Arte, una manifestazione promossa dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con numerose realtà associative e artistiche.

Sabato 24 maggio

La manifestazione prenderà avvio sabato 24 maggio con un’anteprima che coinvolgerà il pubblico in due momenti distinti. Dalle 9.30 alle 18 si svolgerà "Caccia all’Artista", un'iniziativa interattiva che permetterà di scoprire opere e creatività nascoste nel territorio. A seguire, alle 17.30, si terrà l’evento "Spaghetti, musica e racconti".

Domenica 25 maggio – Apertura ufficiale

La giornata di domenica segna l’apertura ufficiale della manifestazione. Alle 9.30 prenderanno il via tutte le attività. L’intera giornata sarà animata dai laboratori artistici di riciclo "Creazioni senza confini" e dall’apertura delle esposizioni: la Bottega creativa in Frazione Fontanella Ozino 42, la Mostra fotografica e di disegno, e la Mostra di pittura "Plautinet 1928-2013", ospitata nella sede del Municipio. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà anche un laboratorio di pittura e ricamo.

Lunedì 26 maggio

Lunedì 26 maggio le attività si concentrano soprattutto sul coinvolgimento delle scuole. Dalle 9.30 alle 18 gli studenti parteciperanno ai laboratori di pittura "Street Art", con l’obiettivo di stimolare la creatività giovanile attraverso l’espressione urbana. Contemporaneamente, sarà possibile visitare le opere raccolte dalla Caccia all’Artista e accedere alle mostre fotografiche e pittoriche. Anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà un laboratorio di pittura e ricamo, aperto a tutti.

Martedì 27 maggio

La giornata di martedì vedrà la prosecuzione dei laboratori "Creazioni senza confini" sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola dell’Infanzia di Vallanzengo. Dalle 9.30 alle 12 continueranno i laboratori di Street Art, mentre dalle 9.30 alle 17.30 saranno attivi i laboratori artistici di riciclo, che uniranno arte e sostenibilità. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, ancora spazio alla pittura e al ricamo. Le mostre rimarranno visitabili per tutta la giornata.

Mercoledì 28 maggio

Mercoledì sarà dedicato in particolare all’esposizione delle opere della Caccia all’Artista, visibili dalle 9.30 alle 18. Proseguiranno anche le mostre artistiche permanenti, che ospitano lavori fotografici, disegni e dipinti.

Giovedì 29 maggio

Giovedì riprenderanno i laboratori "Creazioni senza confini" con le scuole, affiancati da nuove sessioni di Street Art in programma dalle 9.30 alle 12. Nel corso della giornata (dalle 9.30 alle 17.30) continueranno i laboratori di riciclo creativo e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, ancora spazio per pittura e ricamo. Le esposizioni artistiche resteranno aperte al pubblico.

Venerdì 30 maggio

Anche venerdì si svolgeranno tutte le attività dei giorni precedenti: laboratori creativi con le scuole, pittura murale e riciclo. La grande novità del giorno è rappresentata dall’Aperitivo Letterario, in programma dalle 18 alle 20 nel piazzale della Scuola Primaria, un momento di cultura e socialità dedicato alla lettura, alla narrazione e allo scambio di idee in un’atmosfera di relax.

Sabato 31 maggio – Gran finale

L’ultima giornata della manifestazione sarà ricca di eventi. Dalle 9.30 alle 13 si terranno la chiusura dei laboratori e l’inaugurazione delle opere realizzate. Proseguiranno le esposizioni della Caccia all’Artista, della mostra fotografica e della mostra “Plautinet”. Dalle 11 e fino a tarda sera (ore 24) sarà allestito il Villaggio Estroso, una mostra-mercato degli hobbisti che animerà le strade del centro. Sempre dalle 16 sarà attiva un’area ristoro, mentre alle 16.30 in piazza Municipio la Compagnia Itinerante Teatro Milano porterà in scena uno spettacolo comico per bambini. La serata si concluderà con due concerti dal vivo in piazza: alle 19 si esibirà il duo “Fresca Duo” e, a seguire, alle 21, salirà sul palco la band “Bandberry Smoke” per un gran finale musicale.

Le sedi principali delle attività saranno: la Bottega Creativa in Frazione Fontanella Ozino 42, l’Aula Biblioteca in Frazione Fontanella Ozino 54, la Sede del Municipio e la piazza principale del paese.