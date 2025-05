Attimi di tensione nella serata di ieri domenica 18 maggio in viale Matteotti a Cossato, nei pressi della rotonda, intorno alle 20,20, dove due auto si sono scontrate. Fortunatamente, le persone coinvolte erano già fuori dai veicoli all'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.