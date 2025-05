A Cavaglià prende servizio un nuovo medico, Bilbil Alija

Dal primo giugno arriverà a Cavaglià un nuovo Medico di Medicina Generale. Si chiama Bilbil Alija, attualmente sta completando il corso di formazione specifica e ha già ricoperto l’incarico di MMG in Provincia di Vercelli. Nella prima settimana di giugno, al fine di agevolare i cittadini, l’ASL BI ha previsto l’ampliamento dell’apertura in orario pomeridiano dello sportello CUP di Cavaglià.

Il Dott. Bilbil Alija, classe 1970, nato a Kukes in Albania, a seguito del suo trasferimento in Italia, mosso da forte determinazione e passione per la professione medica, ha intrapreso presso l’Università degli Studi di Milano un percorso di riconoscimento del titolo conclusosi nel 2022. In seguito, ha prestato servizio presso il Pronto Soccorso di Vercelli e poi come Medico di Medicina Generale a Gattinara.

Attualmente sta frequentando il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Piemonte che completerà nel 2026. Ora eserciterà a Cavaglià, dove avrà al momento un massimale di 1.000 pazienti. Al conseguimento del diploma, potrà diventare Medico Titolare, acquisendo così la possibilità di incrementare il numero di assistiti.

Nell’ambito territoriale di Cavaglià, oltre all’inserimento del dottor Bilbil Alija, in caso di necessità potrà essere valutato anche l’aumento del massimale da parte di altri professionisti, al fine di consentire la ricollocazione dei pazienti del Dott. Francesco Giuseppe Scarcella, che andrà in pensione a partire dal primo giugno 2025.

Si ricorda che i cittadini, appartenenti all’ambito territoriale di competenza, possono manifestare la propria volontà di scelta del nuovo medico presso le sedi CUP territoriali o online, solo a partire dalla data di inizio dell’attività da parte del professionista, ossia dall’1 giugno 2025. A tale fine, nella prima settimana di giugno è previsto un ampliamento della fascia oraria dello sportello CUP di Cavaglià con aperture nel pomeriggio.