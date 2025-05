Treil del Favé, oltre 130 runner per il Memorial Berghi FOTO e VIDEO

foto Davide Finatti per newsbiella.it

Giornata all'insegna dello sport oggi a Biella Favaro con il Treil del Favè 4º memoriale Mauro Berghi, targata Gs Favaro e gruppo Alpini del Favaro, una camminata non competitiva che si è svolta nel pomeriggio di circa 5 chilometri, aperta a tutti. Oltre 130 gli iscritti.

Alle 17 è partito il mini giro per i più piccoli: in tutto 25 i partecipanti, e sono stati premiati tutti con medaglia e a Jacopo ed Elisa rispettivamente primo e prima a tagliare la linea del traguardo, è stata consegnata anche una coppa . A seguire è stata servita la merenda per tutti.

Alla gara non competitiva Treil del Favé 5km x 500 mt di dislivello a tagliare il traguardo sono stati: Andrea Toso, Luca Buzio e Alessandro Salvati, mentre per le donne prima è arrivata Patrizia Muti e Silvia Robiolio e Maria Vittoria Passare seconde pari merito.