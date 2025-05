Fratelli d’Italia: gazebo in piazza Falcone a Biella sull'immigrazione

Nella mattinata di sabato 17 maggio, Fratelli d’Italia ha organizzato un gazebo informativo in piazza Falcone, in occasione del mercato cittadino, per la campagna per il tesseramento al partito e per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di rafforzare l’informazione sui doveri civici e giuridici per chi fa richiesta di asilo in Italia. Presenti il vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il consigliere regionale Davide Zappalà, il segretario cittadino Amedeo Paraggio, i consiglieri comunali e militanti.

«Fino ad oggi – dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di FdI – a chi arriva nella nostra Nazione veniva consegnato un opuscolo che elenca dettagliatamente tutti i diritti, ma dedicava appena una riga ai doveri. È un approccio sbilanciato e poco efficace. Chi chiede accoglienza deve conoscere e rispettare le regole della nostra società, a partire dal rispetto della donna, della parità di genere e delle istituzioni».

Fratelli d’Italia ha lanciato una proposta di legge per colmare questo vuoto, chiedendo l’inserimento esplicito dei doveri fondamentali all’interno dei materiali informativi rivolti ai richiedenti asilo.

«Non possiamo permettere che si sviluppino, anche in Italia, enclave culturali separate dove vigono valori contrari ai nostri – prosegue Franceschini –. L’integrazione reale parte dal riconoscimento dei principi fondanti della nostra Repubblica. È una questione di sicurezza, coesione sociale e rispetto della nostra identità».