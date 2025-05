Concerto di Primavera nella Chiesa di Ponderano del "coro 100% Misto-made in Biella" e "Quatrad Enbemble"

Il concerto di Primavera a Ponderano oggi venerdì16 maggio è diviso in due parti.

In una prima parte si esibirà il coro 100% Misto-made in Biella diretto da - Sandro Montalto. In particolare il coro è nato nel 2005 come sezione mista “sperimentale” del coro “Burcina”, inizialmente affidata alla direzione del M° Bruno Giacomini. Dal 2008 il direttore è il M° Roberto Giglio, e il coro acquisisce una propria autonomia. Dal gennaio 2010 il direttore è il M° Sandro Montalto, che ha mirato ad approfondire la consapevolezza musicale dei coristi e a valorizzare e ampliare il repertorio, che oggi raccoglie musiche sacre e della tradizione popolare di tutto il mondo, brani di colonne sonore e molto altro. Il coro ha tenuto diversi concerti in Piemonte e Lombardia, partecipato a rassegne corali (tra le quali “Nell’incanto della Rocca” presso la Rocca di Arona) e organizzato eventi musicali a scopo benefico (tra i quali “Singing 4 CUAMM”).

Nella seconda parte si esibirà Quatrad Enbemble di Guido Antoniotti - cornamuse, fiati, scacciapensieri, percussioni, strumenti riciclati, voce Sandro Fusetto - violino, percussioni popolari, voce Gabriele Gunella - ghironda, voce Massimo Losito – fisarmonica, voce.

L’Ensemble è formato da musicisti che da oltre 20 anni condividono diversi progetti musicali, anche con altri artisti, che li hanno portati a suonare in tutta Italia e in molti altri Paesi (Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Belgio...). Questa formazione propone canzoni e musiche tradizionali partendo dal repertorio delle natìe prealpi Biellesi per poi, grazie al recupero di divesi materiali (registrazioni di anziani cantori, spartiti ritrovati), estendersi al resto del territorio piemontese e alla Francia, alla Guascogna, alla Bretagna e altri territori. Accanto a stumenti più usuali e noti come fisarmonica, violino e ghironda, e ad altri meno conosciuti ma estremamente affascinanti come percussioni popolari, scacciapensieri, bombarda, tarota, flauti e cornamuse, l’Ensemble usa strumenti autocostruiti con materiali di recupero e oggetti quotidiani trasformati. Verranno presentati brani vocali e strumentali dal repertorio del gruppo: il Natale, il Maggio, la tradizione biellese del canto e del ballo, il repertorio del “Canto Contro”.