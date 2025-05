Concerto di Primavera a San Biagio con “Coro 100 % misto - Made in Biella” e La Corale di Casapinta

Prima parte

CORO “100% MISTO – MADE IN BIELLA”

Direttore: Sandro Montalto

Il “Coro 100 % misto - Made in Biella”, non ancora sotto questo nome, è nato nel 2005 come sezione mista “sperimentale” del coro “Burcina”, inizialmente affidata alla direzione del M° Bruno Giacomini. Dal 2008 il direttore è il M° Roberto Giglio, e il coro acquisisce una propria autonomia. Dal gennaio 2010 il direttore è il M° Sandro Montalto, che ha mirato ad approfondire la consapevolezza musicale dei coristi e a valorizzare e ampliare il repertorio, che oggi raccoglie musiche sacre e della tradizione popolare di tutto il mondo, brani di colonne sonore e molto altro. Il coro ha tenuto diversi concerti in Piemonte e Lombardia, partecipato a rassegne corali (tra le quali “Nell’incanto della Rocca” presso la Rocca di Arona) e organizzato eventi musicali a scopo benefico (tra i quali “Singing 4 CUAMM”).



Pierre Attaingnant Tourdion

James E. Moore Spirit of God

Anders Nyberg (arr. Stephen P. Barnicle) Siyahamba

Tradizionale africano (arr. S. Linda) The Lion Sleeps Tonight

Tradizionale irlandese (elab. J. E. Moore) An Irish Blessing

Angelo Branduardi (elab. Giusppe Mignemi) Vanità di vanità

Leonard Cohen (arr. R. Emerson, rev. S. Montalto) Hallelujah

Javier Busto Esta Tierra

Anders Nyberg Mandela

Seconda parte

CORALE DI CASAPINTA

Direttore: Bruno Giacomini

La Corale di Casapinta, sotto la guida dei suoi direttori Renato Brovetto (dal 1985 al 1997), Faustina Medea (dal 1997 al 1998), Ugo Cismondi (dal 1999 a fine 2006), Giuseppe Radini (dal 2007 al 2019) e Bruno Giacomini dal 2019, ha partecipato a numerose rassegne corali e concerti entrando così a far parte integrante della coralità piemontese e, più in generale, di quella italiana. Impegnata dapprima a divulgare il canto popolare maggiormente legato alla tradizione alpina, con i maestri Cismondi, Radini e Giacomini si è aperta ad altre tradizioni e culture ampliando il repertorio con brani di varie regioni italiane e di paesi stranieri nonché con opere di autori contemporanei. Ora canta la quotidianità di ieri e di oggi fatta di amori, di guerre, di gioie, di pace, di amicizia e di fede; canta i sogni del mondo credendo fermamente che le voci semplici e serene di un coro sanno arrivare nell’intimo di chi le ascolta facendolo vibrare di intense emozioni. Ed ecco che allora il cantare in coro diventa un’esperienza che va oltre le parole e ha la magia di trasportare i coristi in una dimensione più vera e naturale in cui tutto, almeno per pochi istanti, riacquista il senso più profondo e più reale, facendo vibrare contemporaneamente nell’aria il profumo intenso di un sogno.



G. Bertone O mamma mia

Juan Carlon Calderón Eres tu

Ettore Galvani Tre joli tambor

Flaminio Gervasi Alpini in Libia

Bepi De Marzi Le voci di Nikolajewka

M. Bensi, M. Ponginebbi, M. Lanteri, G. Carnevale Penna Nera

P. Mereu, T. Puddu Nanneddu meu

R. Rocchetti, F. Bagutti, B. Garino Eravamo in 19

Bepi De Marzi Pavana