Biella celebra la montagna: successo per l’evento “Le nostre montagne da scoprire” FOTO e VIDEO

Grande successo di pubblico per l’evento “Le nostre montagne da scoprire”, andato in scena ieri giovedì 15 maggio presso l’Auditorium Lanificio Maurizio Sella a Biella. La serata, promossa da Fondazione BIellezza in collaborazione con Rifugi Biellesi, ha registrato un’affluenza straordinaria, con partecipanti sia all’interno della sala che all’esterno della sala, a testimonianza del profondo legame che unisce il territorio biellese al suo paesaggio montano.

Obiettivo dell’incontro: valorizzare la relazione tra uomo e montagna, mettendo al centro esperienze, progetti e storie che raccontano l’anima delle Alpi Biellesi.

Tra i momenti più attesi, la presentazione in anteprima della guida “Escursioni sulle Alpi Biellesi” (Idea Montagna), firmata dagli autori Lorenzo Pozzo e Alberto Poma: un volume ricco di itinerari, pensato per escursionisti e amanti della natura che desiderano esplorare il patrimonio montano locale.

Applausi anche per l’impresa sportiva di Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola, trail runners protagonisti della “Traversata che unisce”: una corsa non-stop di 24 ore che ha toccato tutti i rifugi biellesi, unendo sport, resilienza e amore per la montagna.

L’evento si conferma un’occasione importante per promuovere il turismo sostenibile e l’identità culturale delle terre alte, sempre più al centro di iniziative volte alla loro riscoperta e valorizzazione.

L'intervista di Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola all'arrivo