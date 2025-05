Al Rally Targa Florio scende in pista l'Equipe Vitesse

Quasi tutto pronto per la 109° edizione del Rally Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally con la cerimonia di partenza nella centralissima Palermo nella serata di giovedì 8 maggio mentre l'appuntamento con il cronometro sarà l'indomani con le prime otto prove speciali, e il sabato mattina verranno disputate le rimanenti quattro per un totale di circa 110 km contro il tempo.

Sulle veloci e scivolose strade siciliane scenderà per la prima volta il giovane alfiere Equipe Vitesse Nicolò Bottega nuovamente a fianco di Lorenzo Varesco per continuare il loro impegno nel Trofeo Suzuki che li ha visti sfortunati protagonisti all'ultimo Rally del Piemonte. Attenzione quindi all'equipaggio numero 88, come sempre deciso a confermare la propria velocità.