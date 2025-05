Due studenti biellesi protagonisti al Campionato Nazionale di Pasticceria 2025

Il dolce incontro tra tecnica, creatività e passione è tornato a incantare anche quest’anno con il Campionato Nazionale di Pasticceria, giunto alla sua settima edizione.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, spiccano due giovani e promettenti studenti dell’Istituto Alberghiero di Valdilana: Talhi Soukaina e Francesco Pellegrini. I due ragazzi hanno rappresentato il proprio istituto in una delle competizioni più prestigiose del panorama dolciario scolastico nazionale, mettendo alla prova le proprie abilità nella realizzazione di creazioni raffinate.

Sono stati chiamati a misurarsi con altri studenti provenienti da tutta Italia in un contesto altamente stimolante, dove tecnica, innovazione e arte pasticcera si intrecciano per dare vita a elaborati unici. Organizzato sotto l’egida della FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, il Campionato ha come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze e il talento degli studenti degli Istituti alberghieri, offrendo loro una vetrina importante e un’occasione di crescita professionale.

Non è solo una gara, ma un vero e proprio laboratorio di idee, confronto e formazione. L' edizione è stata ospitata presso l’I.I.S. Domenico Alberto Azuni di Cagliari.