ASL Biella, riapre l’Ambulatorio di Reumatologia

Martedì 6 maggio prenderà servizio presso l’ASL BI la Dott.ssa Valentina Fornero, medico specialista in Reumatologia. L’attività reumatologica ambulatoriale era stata sospesa nel 2024 in quanto, nonostante le azioni per il reperimento di nuove candidature, non era stato possibile individuare un professionista per sostituire l’assenza della dott.ssa Longato. Questo nuovo incarico, assegnato alla Dott.ssa Fornero, permetterà di riprendere le visite reumatologiche a favore dei cittadini biellesi, con la stessa disponibilità oraria mensile erogata precedentemente.

La Dottoressa Valentina Fornero, 32 anni, originaria del Canavese, ha conseguito la Laurea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e si è specializzata in Rematologia ad inizio del 2025 presso l’Università degli Studi di Cagliari. Durante il suo percorso formativo, ha maturato una solida esperienza in ambito ospedaliero, ambulatoriale e, attraverso percorsi di formazione sia nazionali sia internazionali. In particolare, durante il periodo universitario ha frequentato il reparto di Reumatologia del Centre Hospitalier Universitaire de Caen in Normandia (Francia) e, successivamente, ha approfondito lo studio dell’ecografia reumatologica in ambito muscoloscheletrico, vascolare e ghiandolare, nonché le tecniche bioptiche e infiltrative presso il Dipartimento Universitario di Reumatologia dell’Hospital de Santa Maria di Lisbona (Portogallo).

Questo percorso le ha permesso di offrire un approccio clinico-terapeutico più completo e mirato alle esigenze di ogni paziente affetto da patologia reumatologica. Ha inoltre perfezionato le proprie competenze nell’ecografia muscoloscheletrica frequentando vari corsi avanzati, tra cui i corsi Basic e Intermediate (2023 e 2025) organizzati dalla European League Against Rheumatism (EULAR) e il Corso avanzato di Ecografia muscolo-articolare della Scuola SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) di Bologna (2024). La Dott.ssa Fornero, nata a Torino, collabora sia con altre strutture nell’ambito del territorio piemontese che fuori regione e si dedica ai propri pazienti con passione ed empatia, facendo dell’ascolto la base di un approccio personalizzato.

La dottoressa Fornero si occupa principalmente di: Patologie osteomuscolari (artrite reumatoide e psoriasica, gottaed artriti microcristalline, spondiloartriti, osteoartrosi, spondilodiscoartrosi, osteoporosi, miopatie); Dolore cronico e fibromialgia; Patologie del tessuto connettivo (Lupus, Sclerosi sistemica, Sindrome di Sjogren); Ecografia muscoloscheletrica e ghiandolare reumatologica e terapie infiltrative.